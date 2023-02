Achilli ospite d’onore del Giappone per il compleanno dell’imperatore

"Questo è un grande riconoscimento del lavoro fatto dalla nostra scuola, nel solco della tradizione giapponese e degli insegnamenti del maestro Hiroshi Shirai". Gabriele Achilli, presidente dell’istituto Shotokan Italia è stato invitato oggi, come ospite d’onore, alla cerimonia organizzata al consolato giapponese di Milano, in occasione del compleanno dell’imperatore. "Si tratta – così Achilli – di un’occasione prestigiosa ed esclusiva, che premia un impegno nel coltivare le tradizioni e la cultura giapponese che portiamo avanti da decenni". L’istituto Shotokan, di cui è presidente, è stato riconosciuto come ente morale dalla presidenza del Consiglio dei Ministri come "scuola di alta specializzazione del karate". L’unica depositaria degli insegnamenti del maestro Hiroshi Shirai. "L’evento – dettaglia – è particolarmente prestigioso e sentito, a partire proprio dal consolato giapponese. Si tratta di una serata alla quale partecipano personalità di spicco che, in diversi, ambiti, portano avanti le tradizioni e la cultura giapponesi". Ad accompagnare Achilli, ci sarà Fulvio Bernabei che è socio onorario dell’istituto Shotokan.