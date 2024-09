’Acido Acida’: birre da tutta Europa per l’undicesima edizione del festival

Birre britanniche e non solo per l’undicesima edizione di Acido Acida, che si terrà come di consueto nel chiostro di Santa Maria della Consolazione, in via Mortara 98, da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, da mezzogiorno a mezzanotte. L’inaugurazione sarà giovedì 29 alle 18 e a seguire la serata musicale di Don Letts. "Siamo lieti di questo rapporto di collaborazione che dura da sette anni tra il rione Santo Spirito e il pub Il molo – spiega Matteo Cristofori, presidente del rione- e di contribuire a questo festival che mette in evidenza un’organizzazione dettagliata sul mondo della birra. Il chiostro è sempre a disposizione per valorizzare eventi come questo e un luogo per noi importante . È l’ennesima testimonianza che pubblico e privato possono collaborare". "Questa undicesima edizione vedrà in particolare l’arrivo di otto birrifici da tutta Europa – spiega l’organizzatore Davide Franchini, titolare de Il Molo-: Lettonia, Germania, Francia, Spagna Olanda, Polonia. Noi non abbiamo intermediari, iniziamo a novembre a preparare il festival e siamo andati 6 volte in Inghilterra, una in Spagna e una in Polonia. Tutti gli anni cerchiamo di portare novità: avremo una bottaia gallese e per la prima volta in Italia altri birrifici inglesi. Farli arrivare qui con la Brexit è stato difficilissimo. Non mancheranno gli amici locali, tra cui Lost Road che presenterà una nova birra prodotta insieme ad un birrificio di Gorizia". Tra birrifici britannici ed ospiti internazionali il festival vede presenti quasi una quarantina di unità produttive e oltre duecento birre. Sabato 31 alle 17 si terrà il laboratorio con Tommie Sjef, blender di Den Helder (Paesi Bassi) che presenterà le sue birre, che si potranno degustare ma anche acquistare. Ancora attiva la prevendita di gettoni e bicchiere per la manifestazione, trovando il proprio ordine pronto all’ingresso ed evitando la coda in cassa. Sarà come sempre possibile usare il bicchiere degli anni precedenti in un’ottica di sostenibilità, acquistando solo i gettoni. Tutte le informazioni per prevendita e serate musicali sono disponibili alla pagina Facebook del festival. "Questo festival – conclude Angela Travagli, assessore alle attività produttive- è una finestra per la nostra città attraverso la conoscenza della birra, ed è per noi una grande occasione. I nostri imprenditori hanno una grande passione sia per il nostro lavoro sia per Ferrara, questo festival permette di farla conoscere e attrarre conoscitori ed estimatori di questo prodotto da tutta Europa. Quella di Davide Franchini non è un’operazione commerciale, è più profondo, è passione, conoscenza, intessere relazioni".

Lucia Bianchini