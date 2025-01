Acqua, bollette più salate. Ferrara al 17esimo posto: "Pesa la potabilizzazione"

Acqua, quanto mi costi? Con 507,88 euro l’anno (per un consumo di 150 metri cubi in una famiglia da 3 persone) Ferrara è ampiamente sopra la media nazionale (392,95 euro) ed è 17esima nella classifica dove al primo posto c’è Frosinone con 705, 41 euro. Per intenderci, Modena è al 71esimo posto con 349, 25 euro; mentre Bologna è 94esima con 293,48 euro. In Emilia Romagna, Ferrara è la più cara, ma appena sotto la nostra città ci sono Rimini (505,02 euro), Parma (497 euro), Cesena-Forlì (467,52 euro), Piacenza (461,92 euro), Ravenna (429,06), Reggio Emilia (416,47 euro). È quanto rileva il report "La nuova sfida della qualità, tariffe, investimenti e cambiamenti climatici. Quali politiche strutturali sostenibili nel territorio?" realizzato dal Centro studi Ircaf.

La spesa annuale è il frutto della somma di diverse voci che compongono il costo del servizio idrico. Tra tutte spicca quella dell’acquedotto, che pesa per il 40,6%, la fognatura, un altro 11,7%, la spesa per la depurazione, 102 euro pari al 26% della spesa della famiglia di tre persone. Ci sono poi altre voci di costo e l’Iva al 10%. Se i circa 393 euro rappresentano il costo medio in alcune province si può arrivare a spendere oltre un terzo in più. A Frosinone, come detto, la bolletta è al top con il 79% in più rispetto la media nazionale. Seguono diverse province toscane dove la spesa oscilla da un massimo di 637,8 a Pisa (+62%) a un minimo di 559,6 euro di Prato e Pistoia. La top ten delle bollette pesanti è chiusa da Latina dove la famiglia Rossi spende 557,2 euro l’anno, quasi il 42% in più.

In Nord Italia e alcune città del Mezzogiorno si spende molto di meno: a Cosenza siamo a soli 140 euro l’anno (-64% sulla media nazionale) e a Campobasso e Isernia con 190 euro (-51%). Tra le meglio posizionate ben figurano Milano con 225,3 euro, Monza e Brianza a 243 euro ma anche Avellino (253 euro) e Catania con 263 euro. Il gap che separa Frosinone, prima per costi, e l’ultima è del 403 per cento. A livello di macro aree l’acqua si paga di più nel Centro Italia dove la spesa media per 3 persone è di 519 euro mentre il servizio più conveniente è nel Nord-Ovest con 335 euro. Anche nel Sud e Isole la spesa è inferiore del 10% rispetto la media nazionale. Del resto, gli aumenti in bolletta sono superiori all’inflazione come rileva Ircaf: rispetto al report dell’anno scorso la spesa media annua 2024 è aumentata del +3,77%, pari 14,26 euro a fronte di un’inflazione tendenziale a dicembre 2024 del +1%. Nel Nord Italia, l’aumento è del +7,3% e nel Sud e Isole un ’risparmio’ di quattro decimi di punto.

Nel lungo periodo, tra il 2011 e il 2024, gli aumenti applicati dai gestori superano di qualche multiplo il tasso d’inflazione perché la spesa è passata dai 216 euro del 2011 agli attuali 393 euro con un +81,5%. Per quanto riguarda Ferrara, il problema della bolletta alta sarebbe causato dagli investimenti relativi ai processi di potabilizzazione. Cosa che non avviene in altre province che dispongono di acqua di sorgente o falde sotterranee. "È opportuno specificare che Ferrara – ha ribadito Hera in più occasioni – diversamente da altre città, necessita di investimenti rilevanti per i processi di potabilizzazione e distribuzione della risorsa idrica, che sono particolarmente evoluti per garantire una elevata qualità dell’acqua, nonostante la fonte di approvvigionamento primaria sia costituita dal fiume Po. Altre realtà, invece, dispongono di acqua di sorgente o acqua di falde sotterranee che richiedono trattamenti meno onerosi".