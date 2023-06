’Acqua di fuoco’ in musica, gran finale della fiera di giugno

Gran finale per una delle manifestazioni più belle della provincia. La Fiera di Giugno si prepara alla grande conclusione oggi alle 23 con lo spettacolo piromusicale finale “Acqua e fuoco” in scena nell’area antistante al Duomo di Bondeno. Si tratterà dello show delle cosiddette “fontane danzanti” accompagnate dalla musica, dalle fiamme e dai fuochi d’artificio silenziosi.

"Un evento assolutamente da non perdere per chiudere in maniera entusiasmante questa bella Fiera patronale che ci ha regalato immagini di un Centro Storico gremito di persone – sottolinea il sindaco, Simone Saletti –. Lo spettacolo, che non si vedeva a Bondeno dal 2018 ma che torna in una veste rivisitata e più grande, oltre alla musica, all’acqua e al fuoco sarà accompagnato dai fuochi d’artificio silenziosi, nel pieno rispetto dei nostri amici animali. Per assistere allo spettacolo, il pubblico dovrà collocarsi lungo via Mazzini, una strada che si fa platea naturale e che offrirà una vista superlativa allo show e alla Chiesa Arcipretale". L’accesso a via Mazzini per prendere posto sarà consentito sia da Piazza Garibaldi sia da Piazza Aldo Moro (Cioch). Durante lo spettacolo, per motivi di sicurezza, sarà interdetto il passaggio nell’area antistante al Duomo.

cl. f.