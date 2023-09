Acqua di qualità, il report di Hera: "Investiti 85 milioni in cinque anni"

Il gruppo Hera pubblica per il 15esimo anno consecutivo il report ‘In buone acque’, unico esempio in Italia, dedicato alla qualità dell’acqua. Per quanto riguarda la provincia di Ferrara, nel quinquennio 2022-26 sono stati previsti investimenti per 85 milioni di euro, di cui 17 milioni nell’anno in corso. Avere le idee chiare in fatto di acqua non è semplice e proprio per questo il report fornisce alcune indicazioni. Ad esempio, secondo il Libro bianco 2023 – Valore acqua per l’Italia (The european house – Ambrosetti), oltre il 40% delle persone non sa che il servizio idrico comprende anche fognatura e depurazione, indispensabili per restituire all’ambiente un’acqua dalle caratteristiche idonee per esservi reimmessa: nelle bollette il 39% dell’importo va a coprire proprio questi costi. Inoltre, solo il 12% delle persone conosce il costo del servizio per un metro cubo di acqua del rubinetto mentre la restante parte degli intervistati lo sovrastima o ignora del tutto.

La rete acquedottistica ferrarese in gestione al gruppo Hera conta oltre 2.500 chilometri di condutture che servono circa 250mila abitanti distribuiti in undici comuni, tra cui la stessa città. Questa vasta infrastruttura è alimentata quasi esclusivamente da acque prelevate dal Po. Il fabbisogno dell’intera rete, infatti, è garantito per l’85% dalla centrale di potabilizzazione di Pontelagoscuro e dalla centrale di potabilizzazione di Stellata di Bondeno, entrambe poste sulle rive del grande fiume. Si è appena concluso il primo stralcio dell’intervento, a cura del gruppo Hera, che contribuirà al potenziamento della rete idrica di Ferrara con il nuovo collegamento previsto tra Pontelagoscuro e la zona ovest della città. I Water safety plans sono i piani previsti in ambito comunitario e nazionale per il controllo di tutte le fasi della filiera di produzione e distribuzione dell’acqua potabile. Hera li sta progressivamente sviluppando nei propri sistemi acquedottistici: ad esempio a Ferrara sono già stati sviluppati per tutte le filiere (approvvigionamento e distribuzione) gestite dalla multiutility. Si tratta di uno strumento di prevenzione in più, che comprende sia ulteriori attività di analisi del rischio sia nuove applicazioni tecnologiche.