"Acqua in ospedale, stiamo lavorando"

In merito all’articolo dal titolo ‘Infiltrazioni d’acqua dal soffitto dell’ospedale’, l’Azienda Usl precisa. "Dopo i primi interventi messi in atto a seguito delle infiltrazioni d’acqua in un corridoio dell’ospedale del Delta tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio, negli ultimi giorni si sono verificati ulteriori sgocciolamenti nel medesimo corridoio, che non hanno in alcun modo limitato l’attività sanitaria. Ciò è dovuto al fatto che l’intervento in atto, sebbene a buon punto, non è ancora terminato. L’obiettivo è di risolvere la situazione in maniera definitiva".