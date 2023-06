Acqua potabile, lavori per 600mila euro alle vasche di accumulo

COMACCHIO

Completato un importante intervento da parte della società Cadf, sull’impianto di accumulo e sollevamento acqua potabile di Comacchio, in via Darsena. Questo sito si costituisce di due importanti vasche di accumulo, da un impianto di sollevamento e dalla torre pensile. Le due vasche di accumulo permettono uno stoccaggio di circa 2300 metri cubi, mentre l’impianto di sollevamento può avere la duplice funzione sia di erogazione diretta in rete dell’acqua alle pressioni preimpostate, che di caricamento della Torre Pensile la quale poi eroga direttamente in rete. Tra il 2022 e 2023 si sono svolti sul sito diversi interventi di manutenzione straordinaria, per una spesa complessiva di 600mila euro.

"Sono state eseguite manutenzioni edili interne ed esterne alle vasche di accumulo ed all’impianto di sollevamento e soprattutto sono state eseguite le resinature interne delle vasche con prodotti idonei al contatto con l’acqua potabile – si legge sul canale social di Cadf -. Inoltre sono stati ammodernati alcuni nodi idraulici esterni, realizzata la nuova impiantistica interna dell’impianto di sollevamento, ed è stata installata anche una nuova pompa necessaria alla erogazione diretta in rete per i periodi di minor consumo dell’abitato. Si è proceduto alla realizzazione di un nuovo impianto di dosaggio biossido comprensivo di sistemi di stoccaggio, realizzato in un nuovo fabbricato adibito allo scopo". Infine sono stati rinnovate le coperture di tutti i locali e stabili e sono state realizzate le nuove recinzioni perimetrali. I tratti che rimarranno da sostituire, verranno realizzati in seno a prossimi interventi di decoro ed adeguamento della viabilità esterna del sito.

v. f.