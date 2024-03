Acquacoltura, la commissione europea approva lo stanziamento di 600 milioni

Ieri la Commissione europea ha approvato il provvedimento, varato dal governo italiano, che stanzia 600 milioni di euro per favorire la cooperazione tra gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura. "L’obiettivo del provvedimento è stimolare gli investimenti e rafforzare la filiera dalla produzione alla trasformazione, fino alla commercializzazione dei prodotti – ricorda l’eurodeputata della Lega e capogruppo di Identità e Democrazia in Commissione Pesca al Parlamento europeo, Rosanna Conte -. Si tratta di un giusto sostegno, fortemente voluto dalla Lega, a un settore fondamentale per il made in Italy". In particolare, il provvedimento consentirà di sostenere lo sviluppo di contratti settoriali, attraverso aiuti agli investimenti.