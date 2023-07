’Acquarello do Brasil’ lungo il molo Un Fiume di musica senza confini

Termina oggi un mese ricchissimo di eventi; la darsena si colora di verdeoro attraverso il sound brasiliano di Daniella Firpo. Special guest della serata Marco Lobo alle percussioni.

Acquarello Do Brasil a Un Fiume di Musica. Alla regia l’associazione Musicisti di Ferrara - scuola di musica moderna con il Consorzio Wunderkammer (patrocinio del Comune). L’evento oggi – 19 apertura cancelli, 21 inizio concerto – sul molo Wunderkammer , via Darsena 57. Ingresso ad offerta libera da destinarsi alle organizzazioni di volontariato. Acquarello Do Brasil porta con sé il calore del Brasile. Un sound eterogeneo, contaminato e variopinto è quello frutto dell’incontro della cantante Daniella Firpo con i musicisti Ambra Bianchi (flauto e voce), Massimo Mantovani (tastiere) Roberto Poltronieri (chitarra) e Roberto Rossi (percussioni). Il repertorio presenta il legame fra le diverse tendenze di questo vasto e ricco mondo, spaziando nei suoi generi e tradizioni, parte dal Brasile e va verso il mondo tra samba, reggae, bossa, jazz e afrofunk – un calderone che fonde sapori oltre mare tra il nuovo e vecchio mondo, tra la simbiosi che c’è sempre stata tra Brasile e Italia.

Quest’anno ad impreziosire la serata il gruppo ospita il grande percussionista baiano Marco Lobo che per molti anni ha collaborato con importanti artisti come Milton Nascimento, Maria Bethania, Caetano Veloso, João Bosco, Ivan Lins, Marcus Miller e Billy Cobhan. La serata verrà dedicata all’associazione Lo Specchio. Un Fiume di Musica prosegue fino al 17 agosto. Per l’ottavo anno il fiume Volano ospita un concerto ogni sera al Molo Wunderkammer (sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57) con il tema della solidarietà. La Darsena di San Paolo, meravigliosa piazza musicale dove celebrare la musica e offrire uno spazio di incontro. Un Fiume di Musica si avvale della partecipazione di Jazz Club Ferrara, Dipartimento Jazz del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, Wah Wah Magazine, Il Gruppo dei 10, Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, Flying Boppers.