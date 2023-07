Acque sotterranee e ambiente, lo studio arriva da Codigoro

Una laurea in Scienze Geologiche e un Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra con tesi sperimentale sulla "caratterizzazione geochimica del particolato solido aerodisperso, presente in atmosfera, quali le polveri sottili, per valutare i contributi antropici e naturali al particolato stesso". Poi 9 anni di assegno di ricerca presso l’Enea di Bologna e da due anni ricercatrice presso il Laboratorio Metodi e Tecniche Nucleari per la Sicurezza, il Monitoraggio e la Tracciabilità, del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare di Enea. E’ il percorso della quarantaquattrenne codigorese Chiara Telloli, che si occupa di diverse attività ambientali, alimentari e di nucleare forense, applicando le tecniche analitiche nucleari in temi di sicurezza ambientale e tracciabilità.

Ci aiuti a capire meglio?

"Con tecniche nucleari si intende l’utilizzo di strumentazioni per analizzare la composizione di un campione attraverso reazioni nucleari oppure reazioni atomiche. Per quanto riguarda l’ambiente, mi occupo di analizzare e quantificare la presenza di alcuni radioisotopi naturali, elementi radioattivi normalmente presenti in natura, presenti nelle acque sotterranee. Tutto per comprendere la ricarica delle acque nel sottosuolo".

E’ molto importante in questo periodo, in cui i cambiamenti climatici causano forti periodi di siccità, riducendo drasticamente la quantità e qualità delle acque superficiali, giusto? "Certo sapere da dove viene l’acqua sotterranea, la sua età, in quanto tempo si ricaricano le acque nel sottosuolo se è vulnerabile ad inquinamento, sono tutti aspetti necessari a supportare la gestione sostenibile della risorsa idrica, da parte degli organi di controllo, come i gestori degli acquedotti".

Studi che la portano in giro per il mondo?

"Li ho presentati a Ferrara, Torino, Lione, Vienna e da due anni sono invitata a presenziare alla Giornata mondiale dell’acqua in provincia di Pordenone".

Chiara si occupa di investigazione di attività illecite e tracciabilità alimentare. "Selezioniamo frutti o verdure assieme al suolo di produzione e si cerca di individuare la presenza di marker che possano indicare che provengono proprio da quel campo. Infine, per identificare le frodi in campo agroalimentare, controllo che se dichiarato biologico un prodotto lo sia davvero". Ormai cittadina del mondo sta preparando la valigia perché domani parte per una conferenza in Brasile.

