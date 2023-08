Acquedotti e fognature, investiti 28 milioni di euro per adeguare la rete

Nel 2022 investiti 28 milioni di euro in provincia di Ferrara per progetti del Servizio Idrico Integrato. Il Consiglio Locale di Ferrara ha approvato il consuntivo degli investimenti, per l’anno 2022, in acquedotti, fognature e depurazione, finanziati dalle tariffe dei cittadini. Si tratta, in provincia di Ferrara, di 28 milioni di euro per adeguamenti della rete fognaria e di acquedotto, nuove condotte, miglioramento degli impianti, importanti lavori di manutenzione per aumentare la qualità del servizio idrico. Nel bacino di Ferrara sono stati realizzati 103 interventi. Il gestore Hera ha investito 16,8 milioni e il Cadf 11 milioni di euro.