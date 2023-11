Acquedotto, lavori alla rete e disagi

Per lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica programmati dalla società Cadf, dalle 13 di oggi alle 8 di domani si verificheranno cali di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile nei territori comunali di Lagosanto, Fiscaglia e Ostellato. Nello specifico, nel Comune di Lagosanto saranno interessate: via Valle Oppio, via Valle Gallare, Strada Podgora, via Pozzi, Strada Luigia, località Valle Trebba. Nel Comune di Fiscaglia: via Poderale San Giorgio, via Pozzi, Strada Luigia, via V. Veneto, via Bagattino, via Fossarelle e via Del Mare (dal civico 18 al civico 44). Nel Comune di Ostellato: zona artigianale ‘Sipro’ Corte Centrale, via Luigia, via Luisa, Strada Argine Gallare, Strada Fossarelle, e via Bagattino. Potranno verificarsi cali di pressione anche nelle vie e località limitrofe a quelle indicate. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida.