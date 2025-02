Acquedotto, rimosso il chiosco nella piazzetta

Decoro urbano e sicurezza nell’area dedicata alle giostrine dell’Acquedotto. Ieri mattina è stato rimosso il baracchino in piazzetta Remigio Da Ronche che, con il suo abbandono, era stato deturpato ed era nel tempo diventato un luogo di bivacco. Da tempo, peraltro, oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini della zona. Finalmente, è arrivata l’azione che l’intero quartiere attendeva da anni: la rimozione. A occuparsi del ‘dossier’ è stato l’assessore con deleghe alle fiere, ai mercati e agli spettacoli viaggianti. "Finalmente, dopo un percorso lungo e periglioso durato anni, siamo riusciti a far rimuovere il manufatto, che ormai versava in condizioni di degrado, poiché chiuso da tanto tempo e utilizzato in modi impropri", così Travagli a margine dell’operazione di rimozione del chiosco. "La volontà dell’amministrazione – scandisce – è quella di rendere la piazzetta Remigio Da Ronche un luogo sempre più adatto per le famiglie e per i bambini, grazie alle giostrine e al presidio che Gianni e Eva Da Ronche fanno sulla zona". D’altra parte Travagli, che è anche assessore all’attuazione del programma del sindaco Alan Fabbri, sa bene che importanza rivestono nelle nuove linee di mandato decoro urbano e sicurezza. A maggior ragione in un quartiere delicato come quello. Il chiosco, posizionato in precedenza davanti alla giostrina frequentata da bambini e famiglie presente nella piazzetta vicino all’Acquedotto monumentale, era diventato ormai oggetto di incursioni, di occupazione, degrado e utilizzo improprio. Fra l’altro, proprio all’Acquedotto – di fronte a dove era collocato il chiosco – vengono spesso realizzate attività per bambini, in particolare nei mesi estivi.

L’eliminazione del manufatto era diventata una priorità per l’intero quartiere e, più in generale, per l’intera città. Tant’è che c’è già in mente qualcosa di alternativo da sostituire al vecchio chiosco degradato. "La rimozione del chiosco – commenta in chiusura l’assessore Travagli – permetterà la riqualificazione dell’intera piazzetta. Il chiosco degradato sarà sostituito da un piccolo truck che offrirà qualche leccornia per chi frequenta le giostrine".