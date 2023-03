Acquerelli e poesia In mostra alla Bassani il Pasolini friulano

Danno forma e colore ai versi in friulano di Pasolini le incisioni e gli acquerelli di Mario Micossi protagonisti della mostra che oggi alle 11 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42). Le opere rimarranno visitabili fino al 22 aprile negli orari di apertura della biblioteca. Era il 1994 quando Mario Micossi, affascinato dai miracolosi versi di Pasolini in friulano, volle immergersi nei luoghi di quella straordinaria fioritura poetica per dare forma e colori agli oggetti cantati dal poeta, raccolti intorno alla fontana di rustic amòur di Versuta.