Acquisita un’opera dell’artista Migliari

Ponte ideale – in questi tempi di guerra – tra Ferrara e l’Ucraina, decoratore anche del teatro Comunale della città estense, del teatro di Bondeno, della sala dei Comuni del Castello, combattente durante la Primavera dei popoli: il pittore e scenografo ferrarese Giuseppe Migliari – morto a Odessa nel 1897 – rivive, nel duecentesimo anno della sua nascita (che si concluderà in questo 2022), in un rarissimo quadro da poco scoperto, e recentemente acquisito da una collezione privata cittadina. Il dipinto è giudicato una delle poche opere note a carattere non decorativo dell’autore. Altre tre sono nelle collezioni pubbliche: si tratta di una tempera, ‘Paesaggio con villa’ e di un olio su tela raffigurante l’interno di un convento, entrambi conservati al civico Museo dell’Ottocento di Ferrara e, quest’ultimo, inserito nei patrimoni culturali dell’Emilia-Romagna e di un bozzetto di un progetto di restauro, secondo i canoni del neogotico, del duomo, censito nei cataloghi della Regione Lombardia essendo conservato al museo Poldi Pezzoli di Milano.

Il dipinto recentemente riemerso sul mercato antiquario è datato 1880 e raffigura forse una scenografia teatrale ispirata all’opera lirica Mignon: sono rappresentati un portico con due archi dal sapore neogotico e, sullo sfondo, un fortilizio e montagne. "Il 2022 ci ricorda, nella ricorrenza dei 200 anni, la nascita di Migliari, ed è malauguratamente anche l’anno di esplosione di una guerra assurda. Migliari e la sua vicenda umana e artistica rappresentano così, mai come in questi tempi, un legame ideale e di vicinanza tra la nostra terra e il popolo ucraino. E le nuove scoperte sulla sua vita e sulla sua opera ci richiamano sempre più a questa vicinanza" dice l’assessore Marco Gulinelli. "A pochi giorni dalla conclusione della celebrazione dei 200 anni dalla nascita di Giuseppe Migliari le circostanze ci restituiscono la nuova testimonianza di una figura da ricordare come artista ‘risorgimentale’ raffinato e impegnato, figlio della nostra terra e come collegamento storico e simbolico con i luoghi dell’odierno conflitto in Ucraina" afferma lo storico dell’arte Lucio Scardino, che su Migliari ha firmato pagine monografiche che si concludono proprio con l’ultimo quadro ritrovato. La vita di Giuseppe Migliari è stata prolifica e rocambolesca. Prolifica perché collaborò alle decorazioni dei teatri di Ferrara (e del Ridotto) e di Bondeno, del Castello. Fu anche rocambolesca perché prese parte ai moti rivoluzionari e fu arrestato dagli austriaci nel 1849 con l’accusa di cospirazione.