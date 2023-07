Acquisito il gruppo Mepol "Verso un’economia circolare"

LyondellBasell completa l’acquisizione del Gruppo Mepol, produttore di composti riciclati ad alta valenza tecnica con sedi in Italia e Polonia. Mepol e le sue controllate, Polar e Industrial Technology Investments Poland Spzoo, faranno parte della divisione Advanced Polymer Solutions di LyondellBasell. Il segmento Aps di LyondellBasell produce e commercializza materiali quali polipropilene, plastiche ingegnerizzate, masterbatch, materiali compositi ingegnerizzati, colori e polveri ed è leader globale nella produzione di compound. "L’acquisizione guarda al futuro ed è in linea con il nostro impegno per un’economia circolare", ha dichiarato Torkel Rhenman, vicepresidente esecutivo di Advanced Polymer Solutions di LyondellBasell. "La profonda esperienza di Mepol nei compound riciclati unita alla strategia e alle dimensioni di LyondellBasell rappresenta una significativa opportunità per accelerare la crescita del nostro business Aps, sfruttando le macro tendenze della circolarità e creando soluzioni per una vita quotidiana sostenibile". LyondellBasell sta assumendo una posizione di riferimento nel far fronte alla crescente richiesta di soluzioni circolari e a basso impatto ambientale, con prodotti e tecnologie innovativi, attraverso un approccio integrato alla catena del valore. L’azienda si impegna a produrre e commercializzare almeno 2 milioni di tonnellate di polimeri all’anno provenienti da fonti riciclate o rinnovabili entro il 2030, per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Nel contesto dell’operazione, Jones Day e Wardynski & Partners hanno svolto l’incarico di advisor legali per LyondellBasell. Per il Gruppo Mepol, Special Affairs ha svolto l’incarico di advisor finanziario e Gitti & Partners ha agito in qualità di advisor legale. LyondellBasell è azienda di riferimento nell’industria chimica a livello mondiale e fornisce soluzioni per una vita quotidiana sostenibile. Forte di un’esperienza trentennale, Mepol integra la sostenibilità nella sua strategia industriale, sulla pianificazione e sul controllo delle sue attività di riciclo delle materie plastiche e sulla produzione di compound termoplastici formulati con materiali da recupero.

re. fe.