"Acquistare su Ferrara, un investimento da vedere in prospettiva"

FERRARA

Città e provincia di Ferrara come opportunità di investimento e di guadagno da vedere in prospettiva. La terra estense rispetto al resto della regione Emilia-Romagna ha indubbiamente prezzi più bassi per quanto riguarda gli immobili, sia che si guardi al centro storico del capoluogo che alla costa, comunque sempre più ambita con il passare degli anni. Ma tutto questo – in una regione dove nella maggior parte delle altre province, Bologna e Modena solo per citarne due, i prezzi al metro quadrato sono ormai alle stelle – può rappresentare un ambito di sviluppo importante. "É indubbio che in previsione futura – ci spiega l’architetto Federico Fava, esperto del settore – Ferrara e provincia sono destinate a salire come prezzi. É inevitabile perché i costi di costruzione o di ristrutturazione che siano sono saliti molto negli anni, di contro deve crescere anche il prezzo di vendita. In questa provincia non è certo stato raggiunto il livello massimo, quindi se io fossi un imprenditore ci vedrei sicuramente una possibilità di guadagno o comunque di investimento per un bene che un domani sicuramente renderà più di quanto ha chiesto come sforzo finanziario". Ma c’è un altro aspetto che rende appetibile la provincia di Ferrara e la città in particolare, dove peraltro i prezzi di un appartamento nuovo in classe A in alcuni casi hanno già superato i tremila euro al metro quadrato: la richiesta di affitti. "C’è un divario enorme tra la richiesta di case in locazione – prosegue Fava – e l’offerta. Stiamo parlando di una città universitaria, dove la domanda di affitti è schizzata alla stelle. A questo però non corrisponde una disponibilità immediata: ovvio che per la legge di mercato, gli affitti sono lievitati più che in altre province della regione. Ed è a questa opportunità che oggi gli imprenditori dovrebbero guardare: investire acquistando immobili che hanno tutta la possibilità di diventare una rendita. Il momento è certamente ora, perché tra un po’, per il discorso fatto in precedenza, anche nel Farrarese i prezzi di vendita saranno più alti, rispetto alla situazione attuale". La zona costiera della provincia, i Lidi, sono tra le zone più care in questo momento. "Vero – conclude l’architetto – in alcuni casi ai Lidi il costo al metro quadrato è superiore a quello di alcune zone del centro storico di Ferrara, ma sono comunque sempre inferiori rispetto a una Rimini o Milano Marittima, solo per fare alcuni esempi". Insomma, la più ’povera’ Ferrara riferendosi ai prezzi è destinata a lasciare il suo ruolo di ’Cenerentola’.

Cristina Rufini