Acti cambia i vertici. Il nuovo presidente è Vincenzo Mazzini

L’Acti, associazione carditrapiantati italiani, sezione "Stefano Frighi" di Portomaggiore, rinnova i vertici: l’ex medico dell’ospedale di Argenta Vincenzo Mazzini è il nuovo presidente dell’organizzazione da oltre trent’anni punto di riferimento per la comunità portuense. "Le nostre priorità sono la tutela e l’assistenza dei cardiotrapiantati e cardiopatici nel territorio". Queste le prime dichiarazioni del neo presidente Mazzini. "Dal 2019 abbiamo cambiato veste giuridica ricostituendoci sezione locale di ACTI nazionale e operiamo in sinergia con le altre sezioni provinciali, in particolare A.C.T.I. Ferrara. Oggi gestiamo il punto operativo in via Martiri della Libertà 13 a Portomaggiore, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11, e il punto di ascolto presso la Casa della Salute di Portomaggiore in via De Amicis 22, nella Saletta del Filò, il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11. Contiamo soprattutto sull’autofinanziamento grazie ai nostri attuali 145 soci e alla preziosa collaborazione dei cardiologi Al Yassini Kamal e Gianfranco Percoco e dell’urologo Gianrosario Russo. Chiamando il 370.3626620, soci e loro familiari possono usufruire di un servizio di aiuto e presa in carico per prenotare visite specialistiche o accedere a visite mediche o all’ambulatorio cardiologico per l’esame con ecocolordoppler nella Casa della Comunità di Portomaggiore, in via De Amicis 22".