’Ad un passo dal cuore’, un percorso di salute "Palestra e piscina sono la base del benessere"

Muoversi per stare bene con se stessi dal punto di vista fisico è la filosofia del progetto "Ad un passo dal cuore", organizzato da MSP Italia che in febbraio inizierà anche a Lagosanto. Le attività avranno questo svolgimento, il martedì attività di ginnastica Easy Liner presso palestra Be Active dalle 9.30 alle 10.3, il mercoledì piscina a Codigoro dalle 9.30 alle 10.20 e sabato mattina nordic Walking presso parco vita di Lagosanto dalle 9.30 alle 11. Un percorso di salute e benessere che non costa nulla e per il quale ci sono ancora posi.

Coloro che vorranno esercitare, una, due o tutte e tre queste attività fisiche, proposte da esperti e qualificati istruttori dovranno ovviamente iscriversi, rivolgendosi alla palestra Be Active, in via Italia 11 presso il centro commerciale Aliper di Lagosanto (tel. 335 587331) oppure telefonando al 3392896636 al quale risponderà Lara Liboni, presidente del Comitato provinciale di MSP Italia. "Lo scopo de progetto sportivo - ha dichiarato durante la presentazione, poiché è già avviato nei comuni di Codigoro, Goro e Comacchio - consiste nel promuovere ed incentivare corretti stili di vita. Un percorso, non impegnativo, ma che va effettuato con la doverosa puntualità per la disciplina sportiva scelta o più di una, che porterà ad un miglioramento delle condizioni generali di salute. Un traguardo raggiungibile grazie ad una attività motoria, che contempla nordic walking, ginnastica dolce e nuoto. Il progetto è rivolto soprattutto a persone con patologie, ma anche a tutti coloro che durante il lockdown hanno intrapreso scelte di vita sedentaria e, più in generale - conclude - a coloro che vogliono avvicinarsi allo sport". Lasalute e il benessere ormai sono al centro della vita sociale. La gente è sempre più attenta a cosa mangia abbinando una sana cultura del proprio fisico.

cla. casta.