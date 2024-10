Ada Mangilli, la pittrice ritrovata. Recuperato il suo ’San Giuseppe’

CENTO

Grazie all’Associazione imprenditori centesi è tornata all’antico splendore la tela di ‘San Giuseppe che introduce il Divin Fanciullo alla lettura delle Sacre Scritture’, pala d’altare al Santuario della Rocca di Cento, permettendo di riscoprire anche la storia di Ada Mangilli, la pittrice centese che nel 1892 creò quest’opera davvero unica. "Siamo felici di aver promosso il restauro di quest’opera dal gran valore artistico e religioso – ha detto Cristina Fava a nome di 25 aziende – e con l’intento di riportare alla conoscenza e all’ammirazione dei centesi questa illustre pittrice che visse a Cento fino alla giovinezza per poi andare a Firenze e, già famosa, dipingere questo quadro chiestole dai Cappuccini, ideando una composizione tanto bella quanto rara". "La pala aveva lasciato il Santuario il 12 aprile ed ora è tornata più bella di prima – ha spiegato Padre Prospero Rivi – da porre in rilievo l’originalità del soggetto: è raro trovare un San Giuseppe che introduce allo studio della parola di Dio, lo stesso figlio di Dio". E il contributo della storica dell’arte Valeria Tassinari. "E’ inedito il San Giuseppe non più falegname e padre putativo ma rivalutato da Ada, in una sorta di omaggio anche al suo stesso padre – ha spiegato – Ada era la figlia del sindaco in una famiglia benestante, al centro della vita culturale e intellettuale. Cosa non scontata per una donna. Aveva un indubbio talento artistico e fu lasciata andare a Firenze per studiare arte, intraprese carriera artistica tanto da esporre in tutta Italia, apprezzata dalla Regina Margherita di Savoia, le sue opere furono esposte e venute anche all’estero. Stiamo ricostruendo la sua storia". E i segreti svelati dal restauro. "E’ stato un lavoro difficile perché i materiali dell’800, industriali, resistono meno – ha proseguito la restauratrice Licia Tasini – la situazione era grave: una tela piena di rattoppi per un intervento di restauro esagerato fatto nel ‘60 che aveva anche disegnato una precedente inesistente ampolla dove c’è il giglio, per coprire un piccolo buco della tela. Tutta la superficie, inoltre, era stata anche ricoperta di beige, dando opacità, appiattendo forme e ricoprendo la bella pennellata veloce. Rimossa, è riapparso il colore originario e tutta la brillantezza, quasi come se il quadro fosse contento di essere liberato". E la sorpresa. "Il quadro portava stranamente solo la firma ‘Ada’ ma lavorandovi, è apparso, sotto, un punto rosso – ha raccontato con emozione – non ho avuto dubbi, ho rimosso la copertura e trovato la vera firma ‘Ada Mangilli Francesetti’. Mi ha ripagato di tutti gli sforzi".

Laura Guerra