Adamant, che peccato. Il tiro sulla sirena va fuori

adamant ferrara

67

pielle livorno

68

ADAMANT : Dioli 10, Bellini 7, Sackey 9, Pellicano 10, B.Ebeling ne, Santiago 11, Tio 8, Casagrande 5, Solaroli 3, Motta ne, Renzi 4, Marchini ne. All. Benedetto.

PIELLE LIVORNO: M.Ebeling 6, Kouassi 4, Mennella 5, Alibegovic ne, Leonzio 21, Venucci 5, Gabrovsek 8, Bonacini 8, Klyuchnyk, Virant ne, Lucarelli 11. All. Turchetto.

Parziali: 16-14; 36-33; 53-52.

L’Adamant regge l’urto per 40’ contro la corazzata Livorno, ha il tiro per vincere sulla sirena, ma gli dei del basket non la premiano, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi estensi accorsi alla Bondi Arena. La Pielle vince di 1, dopo aver sofferto tantissimo l’esplosività dei biancazzurri, che dimostrano di saper già stare a questi livelli: peccato per i due punti lasciati per strada, ma la consapevolezza di poter impensierire chiunque resta. L’Adamant deve fare i conti con la fisicità di Livorno nei primi minuti, dovendosi abituare a centimetri e stazze ben diversi rispetto alla B2 dello scorso anno: la Pielle allunga sul 5-11, ma gli uomini di Benedetto reagiscono e piazzano un break di 9-0 per portarsi avanti.

Ferrara regge l’urto con gli ingressi di Sackey e Bellini, ma di là Livorno punisce ogni minima disattenzione degli estensi, facendo valere il proprio talento: l’Adamant risponde con la bomba di Casagrande (23-22), e esalta il suo pubblico mostrando grande grinta al cospetto di una formazione sulla carta più forte. Dioli segna 10 punti in un amen e a lui risponde un infallibile Leonzio, cecchino immarcabile per la categoria: la tripla di Bellini regala all’Adamant il massimo vantaggio sul +4, e all’intervallo sono davanti gli estensi che dominano a rimbalzo (34 a 13).

Ferrara esce dagli spogliatoi alla grande, e in due minuti piazza un parziale di 7-0 per la doppia cifra di vantaggio al 22’ (46-33), firmato Tio e Santiago: la Pielle è frastornata dall’intensità dei padroni di casa, che cominciano a cullare l’impresa.

Turchetto chiama timeout e gli ospiti si rimettono in carreggiata, col pareggio al minuto 29 firmato Lucarelli: l’inerzia della sfida passa nelle mani dei labronici, che alzano tantissimo l’intensità in difesa, ma è Santiago con una tripla a regalare ai suoi il nuovo vantaggio al 30’ (53-52). Lucarelli con sei punti di fila trascina Livorno in avvio di ultimo quarto (55-58), l’Adamant è brava a restare a galla e riprende energia negli ultimi minuti: Bellini – grande gara la sua – riporta avanti i suoi (64-62), nel finale esce l’esperienza della Pielle nei suoi uomini, ma Ferrara ha tanti rimpianti per il tiro sbagliato sulla sirena da Pellicano che poteva regalare i due punti.

I biancazzurri si portano a casa però segnali positivissimi, dimostrando di potersela giocare con chiunque, anche senza una pedina come Marchini.

Jacopo Cavallini