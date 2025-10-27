Adamant, la vittoria porta il sorriso. Benedetto: "Più lucidi nel finale"

L’Adamant ha ritrovato i due punti e lo ha fatto grazie ad una prova convincente sul parquet di una diretta concorrente per la salvezza come il Loreto Pesaro. Una gara condotta sin dalla palla a due, in cui i biancazzurri hanno toccato addirittura il +20 prima di subire la rimonta dei padroni di casa nell’ultimo quarto: sul +3, però, Ferrara si è affidata ai suoi uomini più esperti, Marchini e Renzi su tutti. "Era importante per noi scacciare i fantasmi della partita in casa con Imola – le parole di coach Benedetto -, nella quale non avevamo giocato bene e i nostri avversari avevano meritato la vittoria.

E’ stata una battaglia tra due neopromosse, abbiamo avuto la lucidità di condurre per tanti minuti poi siamo stati un po’ presi dall’entusiasmo di Pesaro, che ha messo tanta energia in campo. Nel secondo tempo i nostri avversari hanno aumentato l’intensità in difesa e noi abbiamo perso un po’ la bussola, loro ci hanno creduto fino alla fine ma l’esperienza di alcuni dei nostri giocatori ha prevalso. Nel momento in cui loro sono rientrati, la rotazione a dieci uomini mi ha permesso di rimettere in campo giocatori un po’ più freschi, come Marchini e Renzi che hanno deciso la sfida con un paio di giocate determinanti. Questa è una vittoria che ci fa tornare a sorridere, ma mercoledì torniamo già in campo nel turno infrasettimanale con Casoria, un’altra partita da vincere: vogliamo iniziare a regalare soddisfazioni ai nostri tifosi anche in casa, perché la lotta salvezza in questo campionato passa da questo, e noi alla Bondi Arena fin qui abbiamo sempre perso. Ci sono arrivati tanti complimenti dopo le gare giocate con Livorno e Caserta, ma adesso c’è bisogno di conquistare i due punti.

Dopo un avvio fatto di tanti alti e bassi, nelle ultime gare il contributo di Renzi alla causa sta diventando sempre più decisivo: il pivot ex Trapani è stato il migliore dei suoi sia con Imola che con Pesaro, e nei possessi più caldi l’Adamant si affida spesso al suo centro, capace di segnare in ogni modo nonostante l’asfissiante marcatura delle difese avversarie. Fra 48 ore con Casoria i biancazzurri andranno alla ricerca del ‘bis’ per dare un po’ di continuità prima della trasferta quasi proibitiva sul parquet della Virtus Roma.

Jacopo Cavallini