Addestramento Cinofili dell'Associazione Nazionale Carabinieri a Portomaggiore

Il Nucleo Cinofili della Associazione Nazionale Carabinieri Volontariato e Protezione Civile "Alto Ferrarese", in collaborazione con la sezione A.N.C. di Portomaggiore, ha svolto in questi giorni un addestramento nella fattoria didattica dell’azienda Vegroni, di Portoverrara, con quattro cani da soccorso in ambienti e contesti sempre diversi. Il sito, con le sue stalle, vari manufatti e il bellissimo campo di girasoli, si è prestato benissimo alle attività previste. L’associazione ringrazia il titolare, Agostino Cesari, imprenditore agricolo impegnato nel volontariato per l’ospitalità riservata al nucleo cinofili dell’associazione nazionale carabinieri.