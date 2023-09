Addetti al magazzino per Fri El Green House

La Fri El Green House Soc. Agr. S.r.l., azienda leader nella produzione e vendita di prodotti agricoli, in particolare di diverse varietà di pomodori nikel free, coltivati in serre idroponiche di Ostellato. Ricerca addetti al magazzino e serra, richiesta precisione a livello organizzativo, buona capacità di collaborazione, predisposizione a lavorare in gruppo, massima disponibilità, con flessibilità negli orari di lavoro. Altra figura ricercata quella di addettoresponsabile della logistica. L’inserimento della figura avrà lo scopo di consolidare l’organico aziendale esistente creando una nuova funzione. La figura ricercata sarà responsabile sia della parte gestionale che operativa e coordinerà il flusso dei prodotti in entrata e in uscita, oltre che la preparazione e il programma delle spedizioni ai clienti. L’orario di lavoro per tutte le figure richieste sarà full time da lunedì al sabato. Livello e retribuzione annua lorda saranno discussi in sede di colloquio. Sede di lavoro Ostellato.