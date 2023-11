Addetti alla manutenzione per la Fri El Green House

La Fri El Green House Soc. Agr. S.r.l., azienda leader nella produzione e vendita di prodotti agricoli, in particolare di diverse varietà di pomodori nikel free, coltivati in serre idroponiche di Ostellato. Ricerca addetti alla manutenzione junior, esperienza iniziale applicata in ambito meccanico, possibilità d’inserimento e crescita in azienda. Offerta possibilità d’inserimento con tirocinio-apprendistato formazione per prossima assunzione. L’orario di lavoro sarà full time da lunedì a sabato. Altra figura ricercata quella di ‘junior hse specialist’, figura da inserire in ufficio tecnico HSE con mansioni di supporto alla gestione degli adempimenti periodici previsti dalla normativa di sicurezza e ambiente. Oltre ad una collaborazione alla valutazione dei rischi e stesura procedure, supporto nella gestione dei rischi e relativi sopralluoghi negli ambienti di lavoro.