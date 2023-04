Addetti alle serre per la Fri El Green House

La Fri El Green House Società Agricola S.r.l. è un’azienda leader nella produzione e vendita di prodotti agricoli, in particolare di diverse varietà di pomodori, coltivati nelle serre idroponiche di Ostellato, ricerca personale. In dettaglio coordinatori e operai addetti alla serra responsabilità, che si occuperà della raccolta e della lavorazione delle piante di pomodoro all’interno delle serre, preferibile disponibilità immediata. Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. Un addetto al confezionamento in vaschette dei pomodori all’interno del magazzino di lavorazione. Orario di lavoro previsto full time da lunedì a sabato su turni. Inoltre, ricercato coltivatore con diploma da perito agrario o laurea in scienze agrarie, massima precisione a livello organizzativo, una buona capacità di collaborazione, oltre esperienza nella gestione di terreni agricoli, predisposizione a lavorare in gruppo. Orario di lavoro full time da lunedì a sabato. La sede di lavoro sarà ad Ostellato (Ferrara).