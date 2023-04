Addetti all’imballaggio, ecco l’opportunità

Il centro dell’impiego di Ferrara ricerca lavoratori appartenenti alla categoria protetta e non disabile, con una figura specifica a tempo determinato. Si cerca personale non qualificato addetto all’imballaggio ed al magazzino, conduttrici o conduttori di carrelli elevatori. Le mansioni sono di preparazioni del prodotto finito in sacchi da 25 kg, sistemazione in pedane, utilizzo mezzi di sollevamento per svuotamento materiale. Utilizzo carrelli elevatori, transpallet. Inoltre, confezionamento prodotto in varie tipologie d’imballaggi. Pulizie di reparto con varie attrezzature, con carico e scarico merci da mezzi di trasporto. Richiesto diploma di qualifica istituto professionale o diploma di maturità, patente B e patentino da carrellista. Automuniti. Contratto a tempo determinato di sei mesi con orario full tie dalle 8 alle 17. Sede di lavoro sarà nel Comune di Ferrara.