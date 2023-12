Addio a Bacilieri, imprenditore della ’Due Bm’

La comunità di Pontelagoscuro e non solo piange Michele Bacilieri. Una Vigilia di Natale triste per tutti coloro che lo conoscevano. La notizia è circolata velocemente in paese ed anche in città a Ferrara. Grande la commozione per una persona ben voluta da tutti. Michele Bacilieri, 57 anni, si è spento dopo una malattia, scoperta mesi fa, abitava a Pontelagoscuro con la moglie Barbara ed i due figli Mattia e Roberto, era titolare della società ‘Due Bm impianti di Bacilieri Michele’ con sede in via Montebello a Ferrara. Un’attività imprenditoriale consolidata che gli ha permesso negli anni di essere molto conosciuto ed apprezzato. Tra i molti clienti e persone, con le quali ha svolto lavori ed assistenze tecniche, anche Enrico Venturini, presidente Csi del comitato provinciale di Ferrara, il quale lo ricorda così: "Una notizia che ci ha sconvolto tutti e rinvogliamo le più sincere condoglianze alla famiglia. Michele Bacilieri era una persona sempre disponibile e gentile con tutti e con lui avevamo instaurato un bellissimo rapporto, che andava oltre agli interessi comuni. Ci curava tutta l’impiantistica-conclude Venturini- della palestra M2 a Ferrara, dove il Centro Sportivo Italiano ha la sede provinciale, sempre con grande professionalità e serietà". I funerali del 57enne sono fissati per la giornata di venerdì 29 dicembre, con la santa messa alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Pontelagoscuro in piazza Bruno Buozzi. Al termine della cerimonia funebre, il feretro di Michele Bacilieri sarà trasportato al tempio della cremazione del cimitero Certosa di Ferrara.

Mario Tosatti