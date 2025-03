Addio a Baldini, storico negoziante centese

Cento perde un pezzo della sua storia, un volto familiare che per decenni ha accolto generazioni dietro il banco della sua macelleria in centro. All’età di 87 anni, martedì è scomparso Gilberto Baldini, il cui nome era più di un’insegna: era un pezzo d’anima della città, un luogo di incontro tra storia e tradizione, tra il profumo della carne fresca e le parole scambiate con affetto sincero. Dietro il banco della sua macelleria, con il grembiule bianco e le mani sapienti, Baldini non vendeva solo tagli pregiati, ma donava sorrisi e consigli, battute e ricordi. Era uno di quei custodi del tempo che, con il suo lavoro, tramandava un mestiere antico, fatto di gesti misurati e rispetto per le cose buone. Se n’è andato a causa di una bronchite cronica di cui soffriva da tanti anni e che si era aggravata.

"Sto sentendo tanto affetto da persone anche lontane – dice il figlio Gianni –, mio padre era un uomo gentile e garbato che cercava sempre come sistemare le cose e che non si è tirato indietro quando qualcuno ha avuto bisogno. Ricordo di una famiglia bisognosa che aiutò negli anni ‘60 dandogli 100.000 lire e mi colpì perchè quando poterono, anche se non erano più a Cento, gli vollero restituire la cifra spedendogliela". Uomo e bottega che erano diventati un punto di riferimento per la città e non solo. "Negli anni ‘90 ci venne dato un riconoscimento da un settimanale come negozio più prestigioso delle tre province – ricorda –, per un periodo venne a servirsi da papà anche uno chef di Bologna che era cuoco per la regina d’Olanda e che era a Cento per la storica Coquina".

Due anni fa, la dolorosa scelta della vendita del negozio, e il 24 gennaio il cambio di una insegna che raccontava una storia iniziata alla fine dell’800. Fu Marcello Baldini ad aprire la prima macelleria a porta Saragozza e una broderia in pieno centro di Bologna, ma negli anni ‘30 il figlio Federico decise di spostarsi e diede vita a una bottega anche a XII Morelli, che poi fu ereditata dai figli Edipo e Gilberto, che a sua volta decise di aprire nel 1959, la terza macelleria a Dosso, per poi trasferirsi nel 1977 a Cento, al nº 15 di via Donati. In una storia che prosegue e si tramanda, è poi negli anni ‘70 che il figlio Gianni entra nell’attività affiancando il padre, che nel 1987 decise di traslocare qualche numero più in là al civico 11/A, seguendo sempre antiche ricette e metodi di famiglia, rispettando la tradizione centenaria di chi faceva quel mestiere per vera vocazione. A Gilberto Baldini sarà possibile dare l’ultimo saluto sabato alle 10 alla Chiesa di San Pietro, portando non fiori ma in sua memoria offerte alla parrocchia.

Laura Guerra