Addio a Bignozzi, docente di chimica: "Scienziato eclettico e vivace innovatore"

FERRARALa comunità scientifica e accademica piange Carlo Alberto Bignozzi, già professore ordinario di Chimica generale e inorganica e professore onorario dell’Università di Ferrara. La rettrice Laura Ramaciotti, a nome suo e di tutta la comunità universitaria, esprime ai familiari il più vivo e sentito cordoglio. "Ricordo con affetto il collega e amico Carlo Alberto Bignozzi – così la rettrice –, non solo per il suo notevole spessore scientifico, ma anche per la sua vivacità intellettuale e l’instancabile impegno nel promuovere l’innovazione. Abbiamo condiviso a lungo un percorso di collaborazione, nei rispettivi ruoli, sui temi del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata e industriale, durante il quale ha sempre dimostrato professionalità e dedizione, lasciando un segno indelebile nel nostro Ateneo". Uniti nel cordoglio anche gli allievi e i colleghi di Unife. Nella sua quasi cinquantennale carriera, Bignozzi è stato direttore del dipartimento di Chimica e del Collegio di dottorato in Scienze chimiche, costituendo una colonna della comunità accademica. Ha affrontato studi pionieristici sui processi di trasferimento di carica ed energia in composti di coordinazione, giungendo a dimostrare la possibilità di realizzazione di celle solari efficienti basate sui principi di sensibilizzazione spettrale a livello molecolare. Scienziato eclettico e dotato di grande energia e intuito, è ricordato dagli studenti come didatta brillante e appassionato.