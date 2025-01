Addio a Bruno Droghetti: "Fotografo dal cuore d’oro"

Il suo obiettivo era capace di spaziare negli ambiti più svariati, andando dritto al cuore dei soggetti che ritraeva. La macchina fotografica di Bruno Droghetti e i "sorrisi sornioni" che amici e colleghi avevano imparato a conoscere erano una presenza immancabile nel mondo della cultura e dello spettacolo estense. Un’immagine che ora vivrà nel ricordo dei tanti che ne hanno apprezzato il lavoro e l’umanità. Droghetti, 79 anni, si è spento nella notte di ieri al termine di una malattia. La notizia si è sparsa rapidamente in città, soprattutto tra enti, associazioni, club e scuole di musica o danza che, nel tempo, avevano apprezzato i suoi scatti. Ferrarese, tornitore specializzato nella rettifica delle valvole di impianto del Petrolchimico, aveva abbracciato la fotografia come sua principale passione. Un’arte a cui, dopo la pensione, si è dedicato a tempo pieno e con risultati importanti. Tra i soci fondatori del Fotoclub Ferrara, ha immortalato i principali eventi culturali e spettacoli della città, dai concerti al Buskers Festival, dalla danza alla ginnastica artistica.

Commosso il ricordo dell’amico e liutaio Giovanni Intelisano. "Un ottimo fotografo e una grande persona – racconta –. Sempre disponibile e mosso da grande passione, eravamo molto amici. Un uomo tranquillo e legato alle sue abitudini. Ricordo – sorride – quando eravamo impegnati in qualche attività e io mi dilungavo oltre l’ora di pranzo. Lui mi ‘bacchettava’, ribadendo che a mezzogiorno in punto voleva ‘avere i piedi sotto la tavola’". Tra i messaggi di cordoglio c’è quello del ‘suo’ Fotoclub Ferrara. "Socio fondatore, vicepresidente, consigliere, socio ma sopratutto amico di tanti di noi per lunghissimi anni – scrivono dall’associazione –. Appassionato anche di musica oltre che di fotografia, ha documentato il suo tempo e donato le sue fotografie a tanti, testimonianza ormai storica e preziosa degli avvenimenti della nostra città". Parole sentite anche dai vertici del Ferrara Buskers Festival. "Non era solo il nostro primo fotografo – si legge in un post sui social –. Non era solo colui che, con la sua gentile discrezione, sapeva creare i ricordi fin da quando c’era solo la pellicola. Era amico e confidente, sostegno senza darlo a vedere, supporto senza farlo pesare. Colui che ti sa coprire le spalle e scoprire immagini prima di tutti. Ci hai insegnato che dal cuore, una volta entrati, non se ne si va più. E lì noi ti troveremo sempre. Buon viaggio caro Bruno".

Federico Malavasi