Addio a Capisani, volontario Ado

Lutto nel mondo del volontariato portuense: si è spento in settimana Valerio Capisani, 81 anni, molti dei quali trascorsi per alleviare le sofferenze dei malati terminali. Nella vita lavorativa era stato un apprezzato infermiere dell’ospedale di Portomaggiore, finché è rimasto aperto; una volta in pensione divenne punto di riferimento dell’Ado, l’organismo che ha come obiettivo fornire cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice, prendendosi cura in modo globale del paziente e dei familiari, oltre che promuovere la ricerca, introduzione di modelli assistenziali sempre più vicini ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie, anche in collaborazione con le aziende universitarie, l’Università e i centri di studio. Il funerale di Valerio Capisani si è svolto ieri a Portomaggiore. Lascia la moglie e una figlia.