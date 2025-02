Addio a Carla, era la sorella del nostro fotografo

Si è spenta all’improvviso, in un letto dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento lasciando familiari e amici più stretti nello sgomento e nel dolore più grande. È morta Carla ’Titti’ Vecchiatini, sorella del nostro fotografo Federico, aveva 67 anni. Per tanti anni commessa della Coin, la donna – che da tempo era in pensione – lascia due figli. Giovedì l’ultimo saluto in forma privata. A Federico e a tutta la sua famiglia, Sergio Pesci e l’intera redazione del Carlino Ferrara si stringono in un forte abbraccio per questa terribile perdita.