"Addio a Carla Grossi, esempio nel mondo agricolo"

Coldiretti Ferrara, tutta la dirigenza ed in modo particolare le colleghe di Donne Impresa si stringono attorno alla famiglia e si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Carla Grossi. "Chi ha potuto conoscerla, anche da poco tempo come me – ricorda a nome della Federazione ferrarese il direttore Alessandro Visotti – porterà sempre nel cuore la sua grande forza, il suo spirito innovatore, la sua verve ed il calore umano che ti faceva sentire parte della sua storia. Alla sua famiglia vanno le nostre sentite condoglianze". Carla Grossi, coltivatrice diretta con azienda in comune di Ferrara, aveva alle spalle una vita avventurosa e non facile, soprattutto quando prese il timone dell’azienda agricola, lei donna in un mondo molto maschile e maschilista. Eppure con la sua determinazione, il suo impegno e le sue capacità riuscì a diventare una stimata protagonista del mondo agricolo, specie in ambito ortofrutticolo e nella produzione di fragole.

"Siamo colpite un po’ tutte – aggiunge Sabrina Zanelli, a nome di Donne Impresa – Carla era parte di noi, era spesso presente ai nostri incontri, alle nostre iniziative".