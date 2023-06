Addio a Carla Malacarne, una vita d'amore per Codigoro

L’amore profuso da Carla Malacarne, per la famiglia, gli ideali, la parità di genere e tutta la comunità codigorese, ieri mattina le è stato ricambiato da folla di persone, attonita e incredula, venuta a salutarla. Troppo piccola la chiesa di San Martino, gremita, con gente in piedi e fuori, nella quale don Stefano Navarrini, ha celebrato il funerale, per riuscire a contenere un dolore così grande e il vuoto lasciato. Presenti il sindaco Alice Zanardi, l’assessore Graziella Ferretti, tutti i soci del Lions Club, una ventina di ragazzi della squadra del Loreo, allenata dal figlio Nicola, presidenti delle associazioni codigoresi e ancor di più di studenti che ha contribuito a crescere. Tanti gli interventi, tutti protesi a declinare l’amore di Carla, discreta e umile, ma con quel sorriso che illuminava. Il sacerdote ha ricordato l’importanza di tenersi pronti a "vivere una vita d’amore, per donarsi agli altri", come ha sempre fatto Carla. Il primo cittadino ha sottolineato come "era una meravigliosa danzatrice, conosceva i ritmi del cuore, degli animi, delle stagioni e puntualmente sapeva come farti sentire amato, ascoltato, compreso e accolto".