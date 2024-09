Addio a Cartocci, autista e volontario

È prematuramente scomparso all’età di 71 anni Lirio Cartocci (nella foto), molto conosciuto in paese per avere guidato in Italia ed Europa con la sua azienda di noleggio autobus con conducente e poi negli ultimi anni di lavoro con l’azienda di trasporti pubblici (Tper – Sst). Sono molti i cittadini che lo ricordano per il suo sorriso e il carattere solare che lo hanno sempre contraddistinto nel lavoro e nel rapporto con gli amici. Tantissimi i passeggeri che hanno viaggiato a bordo degli autobus in sua compagnia tra i primi anni ‘80 e il 2022, anno del suo pensionamento, e che ricordano le grandi capacità alla guida. Negli ultimi anni era impegnato come volontario dell’Anteas di Tresigallo, della quale è stato un attivo autista volontario fin che la salute glielo ha permesso. Il figlio Raffaele Cartocci, ex assessore del Comune di Tresignana, lo ricorda come "un papà, amico, nonno premuroso, compagno di avventure e disavventure che ci ha sempre supportato in tutto, condividendo con noi le difficoltà e i sacrifici, ma anche le piccole grandi soddisfazioni". Lirio Cartocci ha lasciato la moglie Cristina, i figli Filippo e Raffaele, la nuora Lucia e i nipotini Lorenzo e Sara. Il funerale domani alle 10.30, nella chiesa di Sant’Apollinare a Tresigallo.