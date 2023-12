Addio a Castrucci, ex edicolante. Oggi l’ultimo saluto

San Biagio dà l’ultimo saluto a Roberto Castrucci (foto), deceduto giovedì scorso per una grave malattia. La comunità si stringe attorno al dolore della moglie, dei famigliari, dei parenti e dei suoi cari. L’uomo, 66 anni, era molto conosciuto in paese per l’aver gestito, per circa 15 anni, l’edicola "La Baita", esercizio commerciale che, dal centro del paese, aveva trasferito in un chiosco realizzato in Largo Ariosto. E che da alcuni anni aveva ceduto all’attuale titolare. Collaborando poi con la sua consorte nella conduzione di un laboratorio artigianale di pasta fatta in casa, ad Argenta. Sposato, senza figli, Castrucci ha svolto diverse attività da imprenditore. Il padre era addetto al servizio luci votive del cimitero. La salma, per la veglia e le visite, alla camera ardente dell’ospedale Vandini. Oggi il funerale. Alle 14,30 il feretro sarà trasportato a Molinella per la cremazione.