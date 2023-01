Addio a Cellini Anima del Carspac

È scomparso dopo una lunga malattia Valerio Cellini, 84 anni. Cellini è stato un noto rappresentante del movimento cooperativo e del terzo settore in Romagna, rivestendo importanti ruoli nelle fila di Lega Coop agroalimentare tra gli anni ’70 e ’80. Ma ad Argenta e dintorni è ricordato per l’essere stato fondatore, portavoce e coordinatore del Carsapc: il comitato istituto dai soci prestatori dell’ex Coopcostruttori teso a ottenere i risarcimenti dei risparmi, azioni Apc e depositi (obiettivo in parte poi raggiunto) fagocitati nel crac del colosso edile e delle infrastrutture. In questo contesto fu testimone della frattura in due realtà distinte del Carspac. In questa difficile situazione, dimostrò una forte capacità di mediazione.