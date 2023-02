Addio a Chiara Ronchi "Hai portato in tutta Italia le eccellenze di Ferrara"

Si è spenta all’età di 66 anni Chiara Ronchi, veterana delle guide turistiche e appassionata di arte e cultura. Una intera esistenza trascorsa a promuovere le eccellenze del nostro territorio. E’ morta l’altra notte in ospedale, dove era ricoverata da qualche giorno dopo aver combattuto contro una grave malattia. Moltissimi gli attestati di stima e i ricordi per la decana delle guide turistiche di Ferrara e provincia. Commovente il ricordo dei colleghi di Confesercenti: "Un ultimo saluto a una persona per la quale non bastano poche righe a raffigurarne lo spessore. Hai rappresentato per molti anni – così una lettera – un punto fermo all’interno del gruppo dirigente di Confesercenti, contribuendo fattivamente alla crescita dell’associazione e del settore che rappresentavi". Per oltre 25 anni grande è stato il suo impegno per le edizioni della Borsa del Turismo delle 100 città d’arte d’Italia, nata proprio a Ferrara con il suo prezioso contributo.