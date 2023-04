Addio a Clara Coviello, direttrice amministrativa dell’Ateneo estense

Università in lutto per la scomparsa di Clara Coviello. Già dirigente dell’area economica di Unife, dal 2009 al 2012 è stata la prima direttrice amministrativa dell’Ateneo e successivamente direttrice generale dell’Università di Udine fino al 2014. Professionista di comprovata esperienza, ha sempre saputo coniugare rigore e capacità manageriali senza perdere mai di vista la componente umana. "La ricordiamo con grande stima e riconoscenza per quanto ha contribuito a fare per la crescita del nostro Ateneo" è il pensiero della rettrice e dei colleghi.