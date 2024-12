Addio a don Lino Faggioli, parroco e guida per le coppie di sposi

Chiesa e comunità in lutto per la scomparsa di don Lino Faggioli (nella foto), noto e amato sacerdote deceduto ieri all’età di 81 anni. A comunicare la triste notizia è stato, nella giornata di Santo Stefano, l’arcivescovo Gian Carlo Perego. Don Lino era stato parroco della parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, un incarico che ha ricoperto fino al 2022. Testimone di fede e guida nel cammino matrimoniale, ha donato la sua intera vita sacerdotale alle comunità parrocchiali, alla Pastorale Familiare e del Laicato. La data e il luogo delle esequie del sacerdote saranno comunicati al più presto.

Nato a Copparo il 22 gennaio 1943 e ordinato sacerdote a Ferrara il 25 maggio 1967, don Lino Faggioli ha ricoperto in diocesi importanti e numerosi incarichi. Tra questi è stato vicario parrocchiale di Santa Maria Nuova (tra il 1967 e il 1969), Parroco di Gorino (dal 1969 al 1973, rettore a Final di Rero (nel periodo tra il 1973 e il 1985), parroco di Parasacco (tra il 1973 e il 1985), parroco di Gaibanella (tra il 1985 e il 1998 e arciprete di Gaibana (nel periodo tra il 1985 e il 1998). È stato inoltre, come accennato, parroco della parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso (per ben 24 anni tra il 1998 e il 2022). Fu anche direttore dell’Ufficio per il Laicato (dal 2007 al 2013), assistente incontro matrimoniale (1979) e collaboratore pastorale alla Sacra Famiglia (nel 2023 e 2024). Attualmente viveva alla la Casa per Anziani ‘Betlem’.

