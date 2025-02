Addio a Emma Rubin. Gestì il ’Bazar’ per 33 anni

Addio a Emma Rubin, l’anima del "Bazar dell’Emma" di Ripapersico. Si è spenta domenica nella sua abitazione, a 91 anni, lasciando un vuoto nella comunità della frazione portuense. Per trentatré anni, dal 1968 al 2001, è stata l’emblema del commercio di vicinato con il suo "Bazar dell’Emma", un negozio che ha rappresentato molto più di un semplice esercizio commerciale. Chi ha vissuto a Ripapersico in quegli anni ricorda bene il suo immancabile grembiule azzurro e la sua straordinaria capacità di trasformare un negozio in un centro di vita sociale. Il Bazar era un luogo dove si poteva trovare di tutto: dai giornali alle sigarette, dai giocattoli al latte, dal filo per cucire agli oggetti più impensabili, la sua bottega era diventata il cuore pulsante del paese. Il funerale è ancora da fissare.