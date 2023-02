Addio a Francesco Cacciola, storico direttore del carcere e garante dei detenuti

Addio a Francesco Cacciola, fino al 2012 direttore della casa circondariale. All’età di 75 anni se n’è andato un uomo che ha saputo guidare l’Arginone con grande rigore. Cacciola, prima della pensione, aveva alle spalle una lunga carriera iniziata in Istituti ’caldi’ dove non era certo semplice svolgere un ruolo difficile come il suo. L’ultimo incarico fu quello a Ferrara dove non sono comunque mancate le difficoltà affrontate sempre con grande professionalità e sensibilità tanto da guadagnarsi l’affetto di tutti. Dopo la pensione, fu scelto nel marzo 2021 dal consiglio comunale come garante dei detenuti. Cacciola si era prodigato perché andasse avanti il progetto di un nuovo padiglione all’Arginone. "Un intervento che porterebbe un beneficio ai problemi di sovraffollamento", aveva più volte ripetuto negli incontri istituzionali.

Durante la pandemia aveva vigilato affinché il virus all’interno del carcere fosse contenuto e i detenuti si vaccinassero. Cacciola non si tirò mai indietro davanti a una battaglia in cui credeva. Nel 2011 scrisse una lettera indirizzata a ministero di giustizia, procura, provveditorato, prefettura e altre sedi istituzionali di Ferrara e della Regione, segnalando la mancanza di carta in carcere. Il testo si consumava in poche parole. Ma fin troppo esaurienti: "Si comunica che a decorrere da domani questo istituto penitenziario non potrà più ricevere fax né inviare corrispondenza per mancanza di carta". L’ex direttore dimostrò anche in quella occasione di essere un ’padre di famiglia’ per la struttura che dirigeva. "Si prendeva a cuore – lo ricorda un poliziotto della Penitenziaria – ogni criticità per risolverla, non si tirava mai indietro. Ci mancherà".