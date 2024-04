Addio a Franco Fantini, primo violino del Teatro alla Scala, un maestro della musica italiana.

Sul limitare dei 100 anni si è spento il 2 aprile Franco Fantini, storico primo violino del Teatro alla Scala, allievo del maestro Enrico Polo e testimone della storia musicale italiana del Novecento. La sua semplicità era direttamente proporzionale alla grande sua arte violinistica. Ebbi occasione, per molti anni, di andarlo a trovare quasi ogni settimana quale allievo ma conservo molti ricordi e insegnamenti sui grandi del violino. Lo invitai diverse volte a Ferrara, nel 2005 ebbe anche occasione di suonare ne “Il Trillo del diavolo” come primo violino nella riduzione per quartetto e violino solista, negli eventi dedicati alla Liuteria Carletti. Gli donammo un piatto d’argento con una iscrizione che ricordava la sua storia violinistica. Tornó per il Concerto di Wolf-Ferrari con Laura Marzadori nella prima italiana, e dopo il concerto andó a complimentarsi con il direttore Zuccarini dicendo:”Bravi, avete suonato con cultura!”. Suo padre era un comacchiese e Franco era in qualche modo legato anche a Ferrara. Ci ha onorato, come ha onorato Milano e l’Italia tutta.

Gianluca La Villa