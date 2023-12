Addio a Franco Pirani, una leggenda della ristorazione di Voghiera

Se n’è andato a 77 anni Franco Pirani, un personaggio di spicco della ristorazione provinciale, titolare del celebre ristorante "Al pirata" di Voghiera. Un locale da lui fondato e gestito assieme alla moglie, lei ai fornelli e lui in sala. Aveva aperto nel suo paese, sulla via Provinciale e l’aveva portato al successo con specialità a base di pesce: dalla catalana alla carrellata di antipasti, che erano i cavalli di battaglia, ma non solo.

Nella vicina Voghenza, in occasione della sagra, il grande Franco aveva creato la paella gigante, cucinata in un gigantesco paiolo. Un giorno intero serviva per la cottura e alla sera era festa, con gara a chi riusciva ad accaparrarsi un po’ del piatto saporito.

È morto nel suo letto, circondato dall’affetto dei suoi cari, a partire dalla moglie Franca, sempre al suo fianco in questo lungo viaggio. Pirani era malato da qualche tempo e nell’ultimo periodo si era aggravato, Ecco il commosso ricordo di Ascom: "Vogliamo esprimere tutto il nostro cordoglio e la vicinanza di Ascom e Fipe Confcommercio alla famiglia del nostro socio, in Associazione da sempre. Un autentico esempio di attenzione e cura della cucina - con particolare attenzione alle rinomate specialità di pesce - dove alla professionalità si univa come ulteriore "ingrediente" la grande passione per il proprio lavoro. Al Pirata - aperto da Franco nel 1981 a Voghiera - e noto in provincia e non solo, per l’alta qualità delle sue proposte gastronomiche, rappresenta un tassello fondamentale", concludono da Fipe ed Ascom.

Pirani era un’istituzione per i tanti amanti della buona cucina e delle gentilezze. La sua cortesia e maestria ne avevano fatto un simbolo per i tanti buongustai. Tavolate di amici che si ritrovavano per le buone pietanze ma anche per scambiare due parole con Pirani. Un ristoratore che ha fatto la storia, ma che sarebbe da prendere come esempio anche dalle giovani generazioni. Nelle attività bisogna metterci il cuore e Pirani infondeva passione in tutto ciò che faceva.

f. v.