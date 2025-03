Addio a Gianni Fiocchi, barelliere di Lourdes

Si svolgeranno alle 11 di oggi nella chiesa dell’Immacolata (piazzale Dante-via XXV aprile) i funerali di Gianni Fiocchi, scomparso a Schio improvvisamente, conosciutissimo e indimenticato volontario dell’Unitalsi che, ricordano gli amici, "ha saputo donare il servizio umile e prezioso alla Chiesa e alla comunità in cui ha vissuto". Aveva 72 anni e da sempre operava a favore del prossimo con generosità e capacità organizzativa. Decine e decine di volte era stato a Lourdes nelle vesti di barelliere ed esponente della citata Unitalsi di cui era componente del consiglio direttivo e capo barelliere dei treni bianchi ed Hospitalier, come sono definiti coloro che prestano servizio a Lourdes per non meno di una settimana all’anno. Di quell’esperienza scrisse anche un libro non ancora stampato; ma lo sarà a breve.