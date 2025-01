Addio a Giannino Mazzoni, un esempio per i giovani sindacalisti

È stata accolta con cordoglio e tristezza nell’intero territorio dell’ex-mandamento di Copparo, la notizia della scomparsa dell’ultimo "vecchio pioniere" Giannino Mazzoni. Superato il traguardo dei 100 anni che lui stesso si era "imposto" (li ha compiuti il 23 novembre scorso), purtroppo si è spento il 28 dicembre. Poco più di un mese dopo. Mazzoni era molto conosciuto per il suo impegno sindacale in qualità di segretario di zona e referente provinciale della Fiom Cgil, ma anche in ambito amministrativo, culturale, sociale e politico.

Il 28 dicembre di cinque anni fa venne investito sulle strisce pedonali, ma la sua forte tempra, la caparbia volontà e il suo "obbligo" di traguardare il centenario, lo avevano fatto risorgere dopo una pesantissima fisioterapia, pur con una leggera zoppia. "Una grave caduta recente e soprattutto una pesante malattia polmonare nell’ultimo mese – scrive il figlio Alessio Mazzoni -, lo hanno fatto definitivamente "cedere" superato l’ambito traguardo dei 100 anni, e Giannino si è lasciato lentamente spegnere.

Persona sempre rispettosa degli altri, onesta, corretta, ma anche combattiva e tenace nelle battaglie per i lavoratori e i più deboli, ha utilizzato il sindacato e la politica lavorando instancabilmente per dare corpo ai valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione. L’onestà, il rispetto, il dialogo, la competenza, l’ascolto degli altri, la difesa dei deboli e l’antifascismo rappresentano dei valori che ha applicato prima su se stesso e trasmesso alle giovani generazioni che si affacciavano agli impegni politici e sindacali".

Giannino Mazzoni lascia la moglie Giuseppina, i figli Dario e Alessio, la nipote Elena, ma soprattutto lascia un vuoto incolmabile di lotte per migliorare l’economia del territorio copparese essendo uno dei rari "grandi vecchi" rimasti. L’ultimo saluto è previsto per oggi alle 13.45 nella Camera mortuaria di Copparo, proseguendo poi per la Sala del Commiato del Giardino delle Cremazioni di Copparo alle 14, dove ci sarà un breve ricordo e sarà possibile dare un ultimo saluto al caro Giannino. I famigliari invitano a non inviare fiori, gradendo offrire offerte all’Ado Hospital Ferrara (ccp 10055440).