Addio a Giordano, ’padre’ di Varenne. Fu lui a scoprire il cavallo dei record

Addio al proprietario di Varenne, il cavallo dei record, la leggenda del trotto, nato nell’allevamento di Zenzalino a Copparo. Se n’è andato all’età di 71 anni Enzo Giordano: a dare la notizia sono stati il manager e il driver di Varenne, Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci, che definiscono l’imprenditore campano "una leggenda dell’ippica” e "una figura centrale della loro vita personale e professionale" con cui hanno condiviso "passione e dedizione" per il ‘Capitano’, il soprannome di Varenne.

Il “proprietario dell’ippica” per antonomasia, come fu definito, nel 1995 acquistò Varenne che tra il 2000 e il 2002 avrebbe vinto tre volte il Gran Premio Lotteria di Agnano e due volte il Gran Premio d’Amerique. Giordano era ricoverato da tempo al Policlinico a Napoli. Sarà ricordato domenica prossima in occasione del 76mo Gran Premio di Agnano, in cui per ironia della sorte era già in programma che Varenne fosse ospite d’onore.

Si tratterrà probabilmente dell’ultima uscita in pubblico per questo straordinario cavallo considerata la sua età: il prossimo 19 maggio compirà infatti trent’anni, esattamente 90 anni umani. La presenza di Varenne era stata fortemente voluta proprio da suo proprietario Enzo Giordano.

"Con Enzo Giordano abbiamo condiviso 30 anni – racconta Giampaolo Minucci, storico driver – , c’era una fusione totale, eravamo complici e amici. Quando lo chiamai per proporgli di prendere Varenne, per una cifra anche consistente, lui accettò perchè, disse, ’oltre a fidarmi di te, il nome del cavallo mi piace perchè in viaggio di nozze a Parigi ho soggiornato in rue de Varennè’. Fu la nostra fortuna, che ci unì per sempre". Un aneddoto toccante quello di Minucci al quale se ne aggiungerebbero altri.

Ma prevale il dispiacere per l’amico morto: "Purtroppo da un pò di tempo Enzo stava male ma credo non sia un caso che si sia spento oggi – afferma Minnucci–-, visto che Varenne verrà domenica a Napoli per una sfilata al Gran Premio di Agnano. Sarà un’occasione per tutti per rendergli l’omaggio che si merita. Enzo era una persona straordinaria, e non lo dico per retorica, un uomo che ha fatto poco per sè e tanto per gli altri - sottolinea -. Era modesto, di grande eleganza, incapace di dire bugie, anche quelle innocue, preciso e corretto negli affari, anche in un mondo difficile come quello dell’ippica. E poi aveva fiducia negli altri, come quando tanti anni prese per buono il mio suggerimento".