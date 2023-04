Addio a Giuliano Mezzadri "Un maestro del restauro"

Anche in una riunione con dieci ingegneri, l’Ingegnere era sempre uno solo. Lo sapevano i soci e i collaboratori del suo studio. Lo sapeva un’intera città, che per oltre mezzo secolo lo ha visto correre da un cantiere a una chiesa, da un ponteggio a uno scavo. Senza sosta, domeniche incluse. Giuliano Mezzadri si è spento ieri mattina all’ospedale di Cona. Aveva novant’anni, buona parte dei quali trascorsi immerso in quel lavoro che era la sua passione, la sua vita. Nato a Ferrara nel 1933, nel ‘58 si è laureato in ingegneria civile edile all’Università di Bologna. Alla conclusione degli studi, lavorava già da due anni come assistente ai progetti esecutivi strutturali della facoltà di ingegneria dell’ateneo felsineo. Nel 1960 ha avviato il suo studio professionale (prima Mezzadri srl e poi Mezzadringegneria), occupandosi principalmente di strutture. Sono molti i fabbricati della provincia che portano la sua firma. Tra le altre cose ha seguito l’intervento di riqualificazione del duomo, il ripristino dei danni post sisma al Castello e il consolidamento di palazzo Diamanti. Suoi il polo tecnologico scientifico della facoltà di Ingegneria di via Saragat e il restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Nel corso degli anni, il nome di Mezzadri ha travalicato le mura estensi. L’ingegnere ha lavorato sulle strutture speciali in Mozambico, Arabia Saudita, Iraq ed Egitto, e ha dedicato molto impegno alla ricerca sperimentale, fondando assieme al fratello Domiziano l’Elletipi, laboratorio specializzato nelle prove sui materiali. Nel suo curriculum figurano importanti partner privati, come Apple o Barilla, ma non ha mai mancato di offrire il proprio tempo e le proprie competenze a chiunque ne avesse necessità. "A chi è passato per il suo ufficio ha insegnato il rispetto e l’etica del lavoro – ricorda Denis Zanetti, socio di Mezzadringegneria –. Un’etica basata sull’essere a disposizione di tutti, dalla grande multinazionale all’anziana che ha un problema in casa. Sempre positivo e pieno di voglia di fare per la crescita della città, ci ha trasmesso la passione per la professione. Ora proviamo a continuare sulle sue orme". Parole di cordoglio anche da parte del sindaco Alan Fabbri. "Piangiamo un maestro dell’arte ingegneristica – ha detto –, protagonista della ricostruzione attenta, meticolosa". L’assessore alla cultura Marco Gulinelli ne ricorda "la gioia di vivere stampata sul viso" e il "sorriso umile e disponibile che regalava a chiunque si approcciasse a lui per un consulto o per un semplice consiglio. Un particolare messaggio di cordoglio alla moglie Carla di Francesco e a tutti i familiari".

Federico Malavasi