Addio a Guglielmo Mora. Per tutti era il ’Mago’: "Un carrista storico"

Il mondo del carnevale di Cento piange un altro carrista storico. È Guglielmo Mora, 77enne conosciuto come "il mago", che è stato nei coriandoli fino all’ultimo, vinto dalla malattia che stava combattendo da alcuni anni. Oggi alla chiesa di San Pietro alle 15 sarà possibile dargli l’ultimo saluto.

"È stato un fondatore dei Ribelli, nel ’70 costruí lui il nostro primo carro poi quando l’associazione chiuse, è venuto da noi – dice Dino Govoni dei Ragazzi del Guercino –, un uomo disponibile, che sapeva stare in compagnia con tutte le età, con una positività contagiosa nonostante tutto, così come la sua grande voglia di vivere e il suo amore per il carnevale. È stato qui ai capannoni con noi fino alla fine, sempre con il suo modo di stare in compagnia con qualsiasi età. In eredità ci lascia l’insegnamento di aver sempre il sorriso e di non mollare mai".

E il Risveglio. "Iniziammo ad allestire carri insieme da bambini, quando i capannoni erano in via Marescalca e noi a 10 anni facevamo le maschere a Pieve e le trasportavamo su un cariolino – prosegue Giancarlo ’Buco’ Dinelli –. Guglielmo lo avevamo soprannominato ’Mago’ perché come per magia trovava sempre una soluzione. Una grande perdita. Lui era davvero un ’carnevalaio’, uno della vecchia guardia che ora non c’è più".

A lui anche il saluto del Cento Carnevale d’Europa: "Ci ha lasciati una delle figure più iconiche del nostro Carnevale negli ultimi decenni. Spirito libero e contagiosamente gioioso, lascia un vuoto profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Un abbraccio sincero alla sua famiglia, all’associazione I Ragazzi del Guercino e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Laura Guerra